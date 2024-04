Volkswagen | costi ridotti del 40% in Cina seguendo il modello Tesla

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il colosso tedesco ha annunciato lo sviluppo di una nuova architettura per auto elettriche con il partner cinese Xpeng. Ecco come funzionerà

Il mercato di massa - Per pianificare una simile riconversione industriale fu ingaggiato l’ingegnere austriaco Rudolf Hruska, che aveva seguito l’industrializzazione del “Maggiolino” Volkswagen a fianco di Ferdinand ...gazzetta

Non si vendono abbastanza auto elettriche, Tesla licenzia il 10% dei lavoratori con una email - La domanda di veicoli elettrici rallenta e Tesla prevede di licenziare circa 14mila persone: "Occorre ridurre i costi e aumentare la produttività" spiega in una email ai dipendenti il patron Elon Musk ...today