“Vogliono trasformare la Rai nel megafono dei partiti” | i Cdr affidano a Usigrai un pacchetto di 5 giorni di sciopero

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo le polemiche per il blitz della maggioranza sulla par condicio e poco più di 24 ore dopo l’addio di Amadeus, l’Assemblea dei Comitati di redazione e dei fiduciari della Rai ha proclamato a larghissima maggioranza (8 voti contrari e un astenuto) lo stato di agitazione e affidato al sindacatoundi cinquedi. L’Assemblea – spiega una nota – “contesta la volontà diil servizio pubblico neldei, e all’azienda gli accorpamenti di testate calati dall’alto che svuoterebbero Radio1 della sua vocazione all news, la mancata volontà di indire una selezione pubblica per sostituire gli oltre 100 colleghi usciti dalla Rai negli ultimi anni, il mancato rispetto degli accordi sindacali sugli organici nella Tgr, ...