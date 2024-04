VivaRai2 | Fiorello | “Dopo Amadeus va via anche Floris”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nuovo appuntamento con il programma di Rai 2 Inizia una nuova giornata all’insegna del buonumore a ‘!’:, Biggio e Casciari hanno dato il buongiorno a tutti gli italiani alla loro maniera in questo mercoledì di metà aprile. Archiviato il passaggio dial Nove, le indiscrezioni in ambito televisivo lanciate danon finiscono: “La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini”, scherza. La notizia però è un’altra: la Rai infatti starebbe rischiando di perdere Sanremo, visto che la convenzione scade nel 2025.ironizza: “C’è ancora assoluto mistero sull’azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in ‘PierFestival’!”. Leggi ...