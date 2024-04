Violenza contro i medici | senza interventi prima ci “scappa il morto”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024). Caiazza:una soluzione vera,o poi ciil! Non arriviamo a dover poi fare la triste affermazione “Ve l’avevamo detto”.Oggi Mirandola, Modena! Ieri Giugliano e Quarto, Napoli! I fenomeni didi Famiglia a causa di improprie richieste di certificati non si placano. Ieri un medico dina generale è stato aggredito da un assistito, poiché quest’ultimo pretendeva che il sanitario gli certificasse dieci giorni di malattia, piuttosto che due. Sono arrivate le solite parole di solidarietà di varie figure istituzionali come Presidente dell’Ordine dei ...