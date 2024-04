Violenta donna nell’androne del palazzo | comunità sconvolta | caccia all’aggressore

Una vicenda drammatica e ancora avvolta nel mistero si è verificata a Palermo. Una donna canadese era arrivata dal suo Paese nel capoluogo siciliano per andare a trovare in ospedale il suo compagno. ... (thesocialpost)

Una lite sfociata in un’aggressione violenta e che solo per un soffio non è finita in tragedia. E’ successo nella tarda serata dell’1 aprile, in un’abitazione di via Trento. Una donna, di ... (lanazione)