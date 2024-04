Viola sul colpo di testa contro l’Inter | «Sarebbe stata apoteosi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nicolas, autore del gol del pareggio in Inter-Cagliari, è tornato invece sull’errore nel finale didavanti a Yann Sommer. Su Tuttosport si è detto rammaricato della rete mancata. ERRORE – Nicolasavrebbe voluto la vittoria a San Siro. Il centrocampista non è rimasto contento fino alla fine: «Hai rivisto ildi? Sì e resta un po’ di rammarico perché potevano essere i tre punti più importanti della stagione. La palla l’ho impattata benissimo, ma forse all’ultimo sono stato un po’ sbilanciato da Arnautovic.l’, però è comunque arrivato un pareggio che ci fa stare con i piedi per terra in vista della Juventus». fonte: Tuttosport – Stefano ...