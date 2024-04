Villetta sotto sequestro a Sant' Angelo in Vado | interviene l' Arcidiocesi | «Segnalato caso di abuso su un minore da parte del sacerdote svizzero» Indagini in corso

«In considerazione delle notizie riportate in questi giorni si comunica che l?arcidiocesi di Urbino ? Urbania ? Sant?Angelo in Vado è stata raggiunta nei mesi... (corriereadriatico)

SANT?ANGELO IN Vado Si è scomodato anche l?assessore alla sanità Ezio Pia per chiedere alla comunità di non diffondere illazioni relative all?inchiesta che ha... (corriereadriatico)