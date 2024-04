Villa incanta anche gli Usa. Atlanta ha puntato su di lei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un altro passo nella storia del basket femminile italiano per Matilde, la giovanissima classe 2005 è stata scelta al draft della WNBA nella notte passata. Dopo aver portato ad altissimo livello la sua Costamasnaga fino ai playoff di Serie A1 (esordio a 14 anni), aver raggiunto l’azzurro quando ancora non era maggiorenne, aver firmato con la fortissima Venezia come stella nascente del nostro campionato, ora la guardia nativa di Lissone ha raggiunto il sogno di poter sbarcare oltre oceano nel basket americano. Sono state leDream a sceglierla nell’evento organizzato a New York, al terzo giro con l’ottavo scelta, dunque la 32ª generale. Una soddisfazione enorme per, la cui gemella Eleonora, invece è già dall’anno scorso negli States coltivando il sogno al college giocando con Washington State University. ...