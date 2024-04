Viene stralciata la posizione dell’ex dg Duca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sarà giudicato da un altro collegio Emilio, l’ex direttore dell’azienda ospedaliera di Perugia, a processo per l’ipotesi di associazione a delinquere nell’ambito del procedimento per la presunta gestione pilotata di assunzioni e promozioni nella sanità pubblica regionale. In base alla richiesta del difensore di, l’avvocato Francesco Falcinelli (foto), la suaè statae verrà giudicata separatamente. La richiesta è legata a motivi di salute. Nell’udienza di ieri, le difese degli imputati hanno proseguito a motivare le ragioni per le quali hanno chiesto l’assoluzione dei loro assistiti. La discussione proseguirà ancora nelle udienze già fissate del 22 e 23 aprile. Il procedimento si avvia, insomma, verso la conclusione a cinque anni di distanza dall’esplosione del caso che provocò un ...