VIDEO – Milan-Inter | a lavoro! Inzaghi al completo | Inter Chat

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La squadra di Simone, dopo i due giorni di pausa, torna aper preparare l’importante sfida di lunedì prossimo contro il. Il gruppo nerazzurro è ale il mister ...

Milano , 17 apr. (Adnkronos) - Nel telefono di Moustafà Khawanda, l'italo-egiziano di 28 anni, arrestato dalla Digos di Milano per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all' odio razziale ... (liberoquotidiano)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, ... (inter-news)

Milan, Pioli replica a De Rossi: "Ultima spiaggia Noi però la Champions la giocheremo" - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida con la Roma.tuttonapoli

Giovanni Galli: “Inter Scudetto nel derby sarebbe affronto per tifosi Milan” - L'ex rossonero ha parlato anche della sfida del lunedì per la quale cresce l'attesa non solo in città Milan-Inter di Serie A ...fcinter1908

VIDEO - De Rossi: "Il Milan è forte ma ce la giocheremo, si parte da 50%-50%" - Il tecnico giallorosso ai canali ufficiali del club: "Il pubblico è fantastico ma siamo noi a dover rendere orgogliosi loro, non viceversa" ...ilromanista.eu