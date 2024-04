Vicchio | tre giorni dedicati ai ‘Gusti di strada’ con street food e birre artigianali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024)(Firenze), 17 aprile 2024 - Nel weekendprende per la gola, con. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile, dalle 10 alle 24, piazza della Vittoria ospiterà “Gusti di strada”. Treall’insegna dei cibi di strada, con stand dove poter trovare bontà per tutti i gusti (sia a pranzo che a cena). Cibi italiani e internazionali, tra cui turco e messicano, hamburger con carne chianina toscana, arrosticini, fritto di pesce, dolci siciliani, birra artigianale e altro ancora. L’appuntamento è organizzato da Gusti di strada-, col patrocinio del Comune. Per info: 3891084308, pagina Fb e Instagram gustidistrada. Ancora, in piazza della Vittoria, ...