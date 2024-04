Viaggiare con un cane | tutti i consigli e i suggerimenti per partire con serenità

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tra i desideri di chi ha accolto unin casa spesso c’è la voglia di trascorrere la maggior parte del tempo con il peloso e organizzare viaggi all’insegna del divertimento. Per farlo c’è un ostacolo necessariamente da superare, il tragitto in macchina.Per molti dei quattro zampe entrare...

Migliaia di giovani, a partire da quest’estate, torneranno a viaggiare gratuitamente in treno per L’Europa grazie al programma DiscoverEU. Lo fa sapere la Commissione europea che ha pubblicato ... (ilfattoquotidiano)

Canton , Guangdong – Il Centro Internazionale di Convegni ed Esposizioni di Guangzhou Pazhou accoglie la prima fase della China Import and Export Fair ( fiera di Canton ), con oltre 60.000 visitatori ... (pantareinews)

Anna Shackley si ritira dal ciclismo a soli 22 anni: la vicecampionessa europea ha problemi cardiaci - La britannica Anna Shackley soffre di una aritmia cardiaca che l’ha obbligata al ritiro dalle competizioni. Talento purissimo, tra le migliori della sua generazione (argento agli Europei e bronzo ai ...fanpage

Inseguimento tra le vie del paese, colpisce in pieno volto carabiniere: arrestato - RIETI - Alcuni giorni fa, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Magliano Sabina, in una località poco distante da quel centro abitato, ha notato un’autovettura Alfa Romeo ...ilmessaggero

Viaggia in autostrada con 63 chili di hashish, arrestato - Viaggiava in autostrada A11 con 63 chili di hashish, per un valore stimato di 400mila euro.ansa