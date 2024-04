Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)DEL 17 APRILE 2025 ORE 18.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIPRISTINATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE NELLE DUE CARREGGIATE AL MOMENTO INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE DIDALLA NOMENTANA FINO USCOTA CON TOR DI QUINTO VERSO MATTIA BATTISTINI E PER LAVORI PERMANGONO CODE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA E SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE TRASPORTO FERROVIARIO, DA LUNEDÌ 22 APRILE STOP AL CANTIERE SERALE SULLA FERROVIACIVITA CASTELLANA VITERBO I TRENI CIRCOLERANNO COME DA ORARIO INVERNALE COMPLETO. IN TRATTA URBANA ULTIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE ORE 23, DA MONTEBELLO ALLE ORE 23.10. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ...