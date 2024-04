Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)DEL 17 APRILE 2025 ORE 17.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN FILA IN INTERNA TRA CASSIA E LATERAMO MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E LO SVINCOLO APPIA ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE DAL RACCORDO FINO ALL ANSA DEL TEVERE ENTRANDO VERSO IL CENTRO CODE ANCHE VERSO IL RACCORDO IN CARREGGIATA OPPOSTA PER CURIOSI IN USCITA DAL CENTRO SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA TRA LA TANGENZIALE AL RACCORDO POI PER LAVORI CODE SULLA SALARIA, A SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI E SULLA PONTINA, DA SPINACETO A VIA DI PRATICA E PROSEGUENDO PIU AVANTI UN INICIDENTE È SEGNALATO INCROCIO CON LA VI ALAURENTINA TUTTO IN DIREZIONE DI ...