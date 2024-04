Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)DEL 17 APRILE 2025 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO ANCORA CON L’INCIDENTE IN A1 FIRENZECI SONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO NELLE DUE CARREGGIATE. COINVOLTI VERSO FIRENZE UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA CHE HA INVASO L’ALTRA CARREGGIATA CHIUSE AL TRANSITO LE DUE CORSIE DI SORPASSO PER IL RIPRISTINO DELL’INCIDENTE ANDIAMO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RESTANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA SULLA STESSA PONTINA, PER LAVORI IN DIREZIONE LATINA SI STA IN CODA DA SPINACETO A VIA DI PRATICA FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO LE CODE IN INGRESSO A...