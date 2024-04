Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)DEL 17 APRILE 2025 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 FIRENZECI SONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO NELLE DUE CARREGGIATE. CHIUSE AL TRANSITO LE DUE CORSIE DI SORPASSO PER SOCCORSO E RIPRISTINO INCIDENTE ANDIAMO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMOSSI GLI INCIDENTI RESTANO ANCORA TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI DAFIUMICINO A VIA ARDEATINA IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E DALLA DIRAMAZIONESU DALL’APPIA FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA SIA VERSO LA TANGENZIALE EST CHE VERSO IL RACCORDO ANULARE SULLAFIUMICINO SI ...