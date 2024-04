Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)DEL 17 APRILE 2025 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DASUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DIFIUMICINO E LAURENTINA, TROVIAMO POI CODE PER TRAFFICO DA PRENETINA A TIBURTINA, DA FLAMINIA ALLA CASSIA E TRA AURELIA E PESCACCIO IN INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALTEZZA APPIA. TROVIAMO CODE A TRATTI DA NOMENTNA ALLAFIUMICINO, PROSEGUENDO CODE AANCHE ALTEZZA AURELIA E TRA CASSIA BIS E SALARIA ANCORA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA E SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI ADISAGI ANCHE SULLA ...