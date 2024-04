Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)DEL 17 APRILE 2025 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DASUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA. E PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE DA TOR VERGATA FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. LE CODE IN DIREZIONEINTERESSANO ANCHE LA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI E CODE ANCHE SULLA SALARIA, QUI PER LAVORI A SETTEBAGNI, SEMPRE VERSOSULLA PONTINA, PER TRAFFICO, CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSOMENTRE IN DIREZIONE ...