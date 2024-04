Via Stezzano | albero cade in strada e colpisce auto e moto | muore centauro di 53 anni

(Di mercoledì 17 aprile 2024) INCIDENTE. Tragedia verso le 17 di mercoledì a Bergamo in via. La pianta ha colpito prima la vettura, poi ilciclista che sopraggiungeva da dietro.

Bergamo. Una moto a terra a lato della strada. Il corpo senza vita di un uomo e pochi metri più in là una grossa pianta finita sulla carreggiata. Dramma mercoledì pomeriggio (17 aprile) in via ... (bergamonews)

Bergamo , 17 aprile 2024 – Un albero che cade all'improvviso in mezzo alla strada , forse ancora come conseguenza del forte vento di ieri, un' auto che inchioda per evitare l'impatto e unamoto che ... (ilgiorno)

Albero cade in strada e colpisce in testa un motociclista: muore 53enne - Dramma mercoledì pomeriggio (17 aprile) in via Stezzano a Bergamo, dove poco dopo le 17 un 53enne di Osio Sotto in sella a una Yamaha di grossa cilindrata ha perso la vita. Per Ferruccio Paolo ...bergamonews

