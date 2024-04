Via Anfossi | nuovo crollo | Altro cedimento improvviso nella palazzina sequestrata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Ci risiamo: è crollata un’altra porzione di". A guardare sconsolata fuori dalla finestra, tirando un sospiro di sollievo perché nessuno è rimasto ferito, è Anna Gioia, tra gli abitanti che vivono tra viae via Sciesa, in zona Porta Romana, a pochi metri da quel che resta del fabbricato di tre piani che si era sgretolato pochi minuti prima della mezzanotte dello scorso 15 luglio, mentre era in corso la ristrutturazione. Essendo notte, per fortuna, in quel momento non c’erano operai al lavoro. Da allora la parte interessata dalè sotto sequestro. E ieri, forse anche a causa delle raffiche di vento, unpezzo diè piombato al suolo diventando un cumulo di macerie. "È successo a mezzogiorno e mezzo: prima un suono “ovattato“, poi il tonfo. È stato come rivivere ...