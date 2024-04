“Vi brucio | se vi prendo fuori vi uccido” Poi colpisce un agente | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sarzana, 17 aprile 2024 - Giornata particolarmente impegnativa quella di ieri per i poliziotti sarzanesi che, in due distinte attività, hannodue uomini. Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia è stata fermata da alcuni cittadini allarmati e spaventati dalla presenza di uno straniero in forte stato di agitazione psicofisica che, senza nessuna motivazione, insultava e minacciava i passanti. L’uomo, privo di documenti e sin da subito decisamente aggressivo verso gli agenti, oltre a rifiutarsi di declinare le proprie generalità, si è gettato a terra, dimenandosi, per sottrarsi all’accompagnamento in commissariato per il foto-segnalamento e rivolgendo ai poliziotti offese e ingiurie. Con non poche difficoltà gli operatori sono riusciti a condurlo negli uffici di piazza Vittorio Veneto con l’ausilio dei colleghi intervenuti e, una volta arrivati lì, il 37enne di ...