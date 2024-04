Verso Roma-Milan | Pioli non vuole rinunciare a Chukwueze  E Pulisic…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilsi prepara alla sfida contro lavalevole per il ritorno dei quarti:nona Chukwueze, ma Pulisic… Manca sempre meno a giovedì 18 aprile, giorno in cui andrà in scena la gara contro la, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ilè chiamato all’impresa, in quanto dovrà rimontare lo 0-1 di San Siro. Per questo motivo, mister Stefanosta preparando la partita al meglio, con qualche sorpresa per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto filtra daello, il tecnico emiliano dovrebbe puntare nuovamente sull’esterno nigeriano Samuel Chukwueze. L’ex Villareal ha, infatti, trovato la sua dimensione e nelle ultime partite è sempre stato tra i migliori in ...