Verso Roma-Milan | la Curva Sud invade l’Olimpico Il dato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilsi prepara ad affrontare lanella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League: laSud riempirà… Ilsi prepara ad una delle gare più importante della stagione. La partita contro la, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I rossonero partono con uno svantaggio e dovranno recuperare lo 0-1 maturato a San Siro per provare a raggiungere la semifinale della competizione in questione. Il Diavolo potrà, però, contare su tutto il supporto della tifoseria. Sì, perché aè prevista una vera e propria invasione dellaSud.si riempirà di supporters giallorossi, circa 61mila, ma non solo. Sono, infatti, attesi circa 4500/5000 tifosi del Diavolo. C’è, ...