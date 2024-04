Verso Roma-Milan | Filippo Galli | a Pioli servono i veri Theo Hernandez e Rafael Leao

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha parlato degli uomini chiave con cuipotrà conquistare la semifinale:Domani ilavrà un appuntamento che vale una fetta importante della stagione. I rossoneri affronteranno laallo stadio Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra didovrà ribaltare lo 0-1 subito nell’andata a San Siro, per conquistarsi un posto in semifinale. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio,ha parlato della sfida di domani. L’ex giocatore e dirigente rossonero ha sottolineato come all’andata non si sia visto il veroe che all’Olimpico non sarà ...