Vendita dello yacht «truccata» | il pm chiede tre anni di carcere e la confisca di 393mila euro per l’ex di Daniela Santanchè

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tredie ladi quasi. È la richiesta di condanna avanzata dal pm di Milano Paolo Filippini nei confronti di GiovCanio Mazzaro,compagno della ministra. Mazzaro è accusato di sottrazione fraudolenta di beni e dichiarazione infedele dei redditi in relazione alla‘Unica’ avvenuta il 1° aprile 2019. Santanché non è indagata per la vicenda: la sua posizione è già stata archiviata. La difesa di Mazzaro sostiene che manchino invece le prove dei reati ipotizzati equindi l’assoluzione dell’imputato «perché il fatto non sussiste». La vicenda Mazzaro, di professione imprenditore ...