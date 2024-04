Vele d’epoca | a Genova il Classic Boat Show dal 17 al 19 maggio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dal 17 al 192024 il porto turistico internazionale Marina(www.marina.it) ospiterà la seconda edizione del, il Salone dedicato alla marineria tradizionale che si svolgerà in contemporanea a Yacht & Garden, la mostra mercato del giardino mediterraneo giunta alla sedicesima edizione. L’accesso e i parcheggi saranno liberi. In banchina e

Una regata sulle note di Giacomo Puccini. Vele storiche spinte dal vento e dalle arie - Il Circolo Velico Torre del Lago organizza un raduno di Vele d'epoca sul Massaciuccoli, ispirazione di Puccini. L'evento celebra il centenario della sua scomparsa con gare veliche e percorsi alla scop ...lanazione

Classi Metriche e Dragoni, i restauri 2024 della Sibma Navale di Imperia - Anche il 2024 si conferma stagione di importanti restauri per la Sibma Navale di Imperia, il cantiere fondato nel 1962 diventato dal 2004 centro di eccellenza in Mediterraneo per il restauro e la manu ...velaemotore

Trofeo in ricordo di Giuseppe Francese. Il Club Nautico Versilia prende il largo - Scacciati – Per gli yachts d’epoca, classici e per le Vele storiche il percorso sarà Viareggio-Isola del Tino-Viareggio". Nel corso della cerimonia conclusiva di domenica 5 maggio, alle 18 al Club ...lanazione