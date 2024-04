Vele d’epoca | a Genova il Classic Boat Show dal 17 al 19 maggio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – Dal 17 al 192024 il porto turistico internazionale Marina(www.marina.it) ospiterà la seconda edizione del, il Salone dedicato alla marineria tradizionale che si svolgerà in contemporanea a Yacht & Garden, la mostra mercato del giardino mediterraneo giunta alla sedicesima edizione. L’accesso e i parcheggi saranno liberi. In banchina e a terra saranno presenti scafii a vela e a motore, artisti, pittori, modellisti e artigiani del legno. Le barche, esposte gratuitamente, potranno essere visitate dal pubblico interessato all’acquisto o al noleggio, senza commissioni per l’organizzazione. L’ammissione alla rassegna genovese, che gode del patrocinio della Marina Militare, sarà ...