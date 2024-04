(Di mercoledì 17 aprile 2024) Brescia, 17 aprile 2024 –di fan fuori dalper. Oggi pomeriggio, il rocker di Zocca ha ricevuto il XVdel, assegnato dalla Fondazione a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere - dal cinema alla scienza, dalla musica alla medicina - che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato. , cerimonia per il ÒXVdelÓ a17 aprile 2024. Ph Only Crew Simone Venezia Fotolive Il presidente Giordano Bruno Guerri e il cda della Fondazione hanno deciso di assegnarlo "al komandante che per il suo ...

Si mobilitano cantanti, intellettuali e scrittori, da Paolo Nori a Enrico Brizzi per premere sulla Regione affinché venga discussa in aula (bologna.repubblica)

Vasco Rossi riceve il Premio del Vittoriale: “Ha definito il concetto di ‘supervissuto’”. Folla di fan a Gardone Riviera - Si tratta del riconoscimento assegnato dalla Fondazione a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro opera ...ilgiorno

Vasco Rossi sul palco del Vittoriale, a Gardone la marea dei fan - In migliaia lo hanno aspettato per ore di fronte ai cancelli, ma i 1500 biglietti per assistere alla premiazione nel Teatro sono andati esauriti in pochissimo tempo. A introdurlo sul palco il presiden ...quibrescia

A Vasco Rossi “il sopravvissuto”il premio del Vittoriale Diretta video - Vasco Rossi riceve il XV Premio del Vittoriale, conferito dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, «a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere - dal cinema alla scienza, dalla m ...video.corriere