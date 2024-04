Varcaturo | traffico lidi | arriva l’ordinanza per il senso unico il 25 aprile e 1 maggio

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un pianoper regolare il flusso di bagnanti diretti verso gli stabilimenti balneari di. Il comune di Castel Volturno sta per introdurre in via sperimentale ilcon un’ordinanza ad hoc. Ad annunciarlo a Teleclubitalia il comandante della Polizia Municipale Domenico De Simone.per ilL'articolo Teleclubitalia.