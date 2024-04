Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5 | ultima puntata | anticipazioni e trama del 17 aprile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Stasera su5 va in onda il quarto ed ultimo episodio della serie con Giusy Buscemi. Termina stasera la miniserie- Un, in onda in prima serata su5. Una nuova sfida aspetta il personaggio interpretato da Giusy Buscemi, ancora sulle tracce dell'assassino di suo padre. La fiction si basa sui romanzi di Cristina Cassar Scalia è ambientata in Sicilia. Questa sera verrà trasmesso il capitolo finale della prima stagione, disponibile su Mediaset Infinity in live streaming e on demand.- Undell'episodio di stasera: La salita dei saponari Un uomo è stato trovato senza vita nel parcheggio dell'aeroporto di. La vittima dell'omicidio è ...