Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 ci sarà?

(Di mercoledì 17 aprile 2024)(US Mediaset) Giungono al termine i primi quattro casi di– Un, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Giusy Buscemi. Con l’episodio in onda stasera, si conclude infatti la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Mediaset deciderà di proseguire? Volendo la storia della Guarrasi potrebbe certamente continuare… Al momento sono stati infatti riadattati per la televisione soltanto quattro dei nove romanzi con protagonista: Il Re del Gelato, Sabbia Nera, La Logica della Lampara e La Salita dei Saponari. Mancano, dunque, all’appello L’Uomo del Porto, Il Talento del Cappellano, La Carrozzina della Santa, La Banda dei Carusi e Il Castagno dei Cento Cavalli, in uscita proprio nel 2024. La storia di...