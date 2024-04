Usa vs Cina | Biden chiede di triplicare i dazi sull’acciaio che proviene dal paese asiatico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha chiesto die sull’alluminio cinesi, citando la “concorrenza sleale” che verrebbe messa in atto da Pechino. “Le politiche e i sussidi cinesi alle industrie nazionali dell’acciaio e dell’alluminio fanno sì che i prodotti statunitensi di alta qualità siano sottoquotati“, ha dichiarato il presidente aggiungendo che il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti sta anche avviando un’indagine sulle pratiche commerciali dellanei settori della cantieristica, del trasporto marittimo e della logistica. Ifanno parte di una più articolata serie di misure per sostenere il settore siderurgico americano (e conquistare più voti tra i lavoratori del comparto).insiste inoltre sul ...