Usa lo spray al peperoncino per sventare una truffa | ma intossica i clienti | caos in un supermercato

Due ragazzi di 19 e 17 anni sarebbero stati aggrediti da alcuni coetanei con spray al peperoncino dopo che uno di questi li aveva ripresi per aver rivolto fischi di apprezzamento alla sorella. E' ... (firenzepost)

Manganelli e spray al peperoncino. Due strumenti definiti “di auto-tutela” per le forze dell’ordine, che sono quanto mai attuali e al centro del dibattito pubblico, soprattutto dopo quanto ... (ilgiorno)

Reggio Emilia, 3 marzo 2024 - Correggio come il Far West, con una Furiosa lite condominiale che si è conclusa addirittura con una sparatoria (per fortuna a salve) e il successivo intervento dei ... (ilrestodelcarlino)