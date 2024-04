Nikki Haley potrebbe candidarsi come indipendente . La notizia negli Stati Uniti continua a correre e sembrerebbe trovare conferma. Per la Haley , infatti, la candidatura al Partito Repubblicano è ... (ilgiornaleditalia)

USA: democratici e repubblicani hanno minacciato Telegram - Il cofondatore di Telegram Pavel Durov ha affermato che i democratici e i repubblicani negli USA hanno minacciato Telegram.periodicodaily

Ucraina, armi Usa arrivano A Washington qualcosa si muove - Una soluzione per le armi Usa all'Ucraina A Washington, qualcosa si muove. Dopo mesi di paralisi politica, lo Speaker della Camera Mike Johnson ha presentato ai suoi colleghi repubblicani, in una riu ...adnkronos

Novi come Milano nega la cittadinanza onoraria a Julian Assange: “Non serve”. - Novi Ligure, come già Milano, nega la cittadinanza onoraria a Julian Assange, giornalista e attivista australiano, rinchiuso in un carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna con misure restrittive ...giornale7