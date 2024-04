Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 17 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Uffa ma io come faccio a commentare ladi oggi diquando conosco già le anticipazioni di quello che succederà domani e quindi vorrei scrivere un articolo pieno soltanto di AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA? No, davvero, se non avete letto gli spoiler preparatevi perché domani ci sarà il colpo di teatro che farà sbrodolare le nonne fan di Terra amara che shippano Ida Platano e Mario Cusitore, e che farà pisciare dalle risate il resto della popolazione italica. Ma per questa opinione devo far finta di non conoscere le anticipazioni e devo fermarmi alladi oggi, e non è facile, eh, perché oltre a quello che vedremo in onda domani abbiamo anche gli spoiler di quello che è accaduto nella registrazione di ieri quindi, inZomma, dare un’opinione non condizionata da tutti i risvolti successivi (che ...