Unrwa | a nord Gaza bimbi muoiono di fame

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 22.45 "Neldi, neonati e bambini piccoli hanno cominciato a morire di malnutrizione e disidratazione.Oltre il confine ci sono cibo e acqua pulita ,ma ci viene negato il permesso di fornire tali aiuti e salvare vite umane". Lo ha detto al Consiglio di Sicurezza Onu il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Lazzarini. "I bambini stanno portando il peso di questa guerra-afferma-Dobbiamo rifiutarci di scegliere tra mostrare empatia per gli abitanti dio per gli ostaggi israeliani e loro famiglie"