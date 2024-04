Uncle Muff | “Adrift” è il nuovo album

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dal 16 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), ildegli. “” è un disco liquido, sognante e indipendente. È una composizione fatta di libere associazioni e intuizioni oniriche. Tutti i nove brani sono nati e cresciuti naturalmente, con il loro carattere e la loro autonomia. L’non pretende coerenze forzate o strutture rigide; al contrario, è l’acqua l’elemento sul quale le canzoni navigano, ognuno nella sua direzione, ma tutti ineluttabilmente insieme “alla deriva”. Spiega la band a proposito del disco: “Con il nostro quarto lavoro discografico, abbiamo navigato in acque per noi finora inesplorate. Più che mai abbiamo lasciato che le canzoni stesse ci ...