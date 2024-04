Un’altra storia tra personaggi in carta e ossa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fino al 28 aprile il Museo in Erba di Lugano, in Riva Caccia 1, ospita nello spazio gioco la mostra “in“. Quattordici illustrazioni che rappresentano altrettantiprotagonisti della rassegna “Senza confini, grandi e piccini insieme a teatro“. Una narrazione unisce i varicreando una nuova: “Ladelle storie sconfinate“. Le tavole sono realizzate dall’illustratrice Carlotta Di Stefano. Lae la narrazione sono dell’attrice Monica Ceccardi. Sarà possibile vedere le opere e leggere o ascoltare la registrazione delladurante gli orari di apertura del museo. Info e orari www.museoinerba.com.

