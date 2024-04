Una mamma e atleta speciale Antonella | la gara della rivincita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Inga torna indopo la maternità. L’paralimpica dell’associazione sportiva FreeMoving dopo due anni di stop è tornata a gareggiare a Genova nel salto in lungo, con un promettente 4.69 metri al secondo tentativo. A bordo pista, una tifosa: la piccola Matilde (nella foto). L’paralimpica ipovedente, fondatrice e presidentessaFreeMoving insieme con il marito Luca Aronica (non vedente) è tornata ad allenarsi già da diversi mesi. Felicissima per la nascitapiccola Matilde, che oggi ha 10 mesi,non ha mai nascosto il desiderio di tornare al più presto a praticare sport a livello agonistico. A Genova, la primaper il campionato regionale di Atletica leggera Fispes/Fisdir ...