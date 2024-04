Una donna va in banca con un cadavere per incassare un prestito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Unache ha portato unsu una sedia a rotelle in unadi Rio de Janeiro per cercare di ritirare una nome del defunto è stata formalmente accusata di vilipendio die di tentato furto con frode. Erika de Souza Vieira Nunes, il cui insolito tentativo di frode registrato in video da un dipendente dellaè diventato virale sui social network, è stata arrestata in flagranza e formalmente accusata dei due capi d’accusa, ha dichiarato la Polizia Civile della città brasiliana. I fatti sono avvenuti martedì pomeriggio in un’agenziaria di Bangù, un popoloso quartiere nella parte occidentale di Rio de Janeiro, dove l’accusata, 42 anni, è arrivato portando con sè il corpo di un uomo di 68 anni, identificato come Paulo Roberto Braga, ...