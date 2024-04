Una croce e 9 proiettili davanti casa | grave intimidazione contro il sindaco FdI di Palma di Montechiaro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Non sono solo, lo Stato mi è vicino”. Con queste parole ildidi, in provincia di Agrigento, Stefano Castellino di FdI, ha commentato ladi cui è stato vittima: unadi cartone con novecalibro 12 lasciata sul cancello disua. “Sono cose che non dovrebbero mai accadere, da un lato uno si sente tradito, ma dall’altro ho consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Andiamo avanti senza tentennamenti”, ha aggiunto il primo cittadino della città del Gattopardo. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza dispone la vigilanza pere Municipio La Procura ha aperto un fascicoloignoti, le indagini ...