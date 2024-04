“Una busta paga di 12 euro all’ora | ma col ca**o che accetto il lavoro” | lo sfogo e la denuncia di un ragazzo diventano virali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il mondo delè in continuo movimento, gli stipendi spesso non sono adeguati al costo della vita che nella società di oggi si fa via via più insostenibile. Succede ormai in ogni angolo del mondo e i ragazzi di oggi fanno fatica – giustamente – ad accettare stipendi proibitivi. Su TikTok è diventata virale la storia di un giovane che ha raccontato in un video di aver sostenuto molti colloqui prima di essere risultato idoneo per un posto da commesso in una famosa catena di negozi d’abbigliamento americana. Ma qualcosa è andato storto. “Stava andando tutto bene, – ha raccontato il– ma alla fine mi ha detto che laè di 12l’ora e che si riceve lo stipendio ogni settimana. Quindi gli volevo dire che colcheil, perché in che ...