Un robot contro i tumori | Dieci ore sotto ai ferri - ma ora sto bene

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Macerata, 18 aprile 2024 – Duerimossi in un colpo solo. O meglio, con un unico intervento. Al rene e al colon. È questo lo straordinario risultato ottenuto dagli specialisti dell’Irccs - Policlinico Sant’Orsola di Bologna grazie a «Hugo», la nuova piattaformaica di cui è dotato l’ospedale. Un intervento eseguito a marzo su Aldo Sante Salciccia, 74 anni compiuti da poco, residente a Corridonia. Un nome conosciuto in tutta la provincia, e non solo, visto che Salciccia è stato a lungo caposervizio e direttore economico di quella che si chiamava Unità sanitaria locale e che oggi si chiama Ast. Ma è stato anche un calciatore professionista della Maceratese, quando la squadra militava in serie C. “Mi conoscono in tanti, ho tanti amici», afferma. L’intervento «è riuscito alla perfezione», riferisce il Sant’Orsola. Nel dettaglio, le equipe ...