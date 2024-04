Un patto di ferro nel nome della cultura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I principali operatorilicittà puntano a lavorare in sinergia e ieri, in conferenza a palazzo Broletto, è stato lanciato il primo passo in questa direzione. Si trattastampa di 10mila segnalibri, che verranno presto distribuiti in molti luoghi di aggregazionecittà, su è stampato il logocittà di Lodi, del Tempio dell’Incoronata, del Museo Paolo Gorini, del Museostampa e stampa d’arte e del FestivalFotografia Etica; questi i 3 luoghi di(due luoghi fisici e uno no) che partecipano a questa collaborazione, con il Comune come ponte tra di loro. Nel retro del segnalibro vi è una citazione di Age Bassi, giornalista e persona di spiccolodigiana, e un qr ...