Un giro a Magrè prima del Vinitaly

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Anche quest’anno è stata una bellissima – e caldissima – Summa. L’appuntamento che da oltre venticinque anni la famiglia Lageder organizza nel piccolo borgo di(Alto Adige) è ormai un evento imperdibile, con un’atmosfera unica per umanità e sinergie coinvolte e che ricarica le batterie in vista del. Il weekend che precede una delle manifestazioni enologiche più importanti al mondo è diventato, infatti, un momento di ritrovo, scoperta, amicizia, condivisione, trascorso all’insegna della qualità e della sostenibilità. Enologi, produttori, sommelier, ristoratori, giornalisti, reseller, una vera e propria fiera – anche se contenuta – dove incontrare professionisti del settore provenienti da tutto il mondo in un contesto famigliare e carismatico. Per il 2024 le cantine selezionate sono state 114, da nove Paesi differenti, unite da valori ...

