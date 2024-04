Ultimo lancia l' album Altrove Morgan s' infuria | Appropriazioni indebite

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Marco Castoldi attacca il cantautore romano per il titolo del nuovo disco uguale a quello della sua celebre canzone: "Una citazione riporta la fonte, altrimenti è una sottrazione indebita di paternità di un'opera"

Di seguito un comunicato diffuso da treni talia: La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici. Da giovedì 4 aprile i passeggeri ... (noinotizie)

Roma ricorda il Rastrellamento del Quadraro e lancia un appello per identificare tutte le vittime - Il 17 aprile 1944, 80 anni fa, il Quadraro fu circondato e rastrellato dalle truppe tedesche, il Comune ha ideato un progetto per identificare i nomi di tutte le persone deportate ...romatoday

Tacita presenta la gamma elettrica 2024 - Il marchio italiano pioniere nel settore delle moto elettriche lancia i modelli T-Race e T-Cruise in più versioni, per il fuoristrada e l'asfalto. Tra le moto presentate non mancano le Discanto, reduc ...gazzetta