Ultime Notizie Roma del 17-04-2024 ore 17 | 10

(Di mercoledì 17 aprile 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ester in apertura di giornale estratti nella città Ucraina Di cernis dov’è questa mattina alle 16 tolusso lanciato tre potenti attacchi missilistici il bilancio provvisorio di almeno 11 morti e 50 feriti tra cui 3 bambini il bombardamento ha distrutto un edificio di 8 piani 4 condomini un ospedale una scuola e diverse automobili ha reso noto l’ufficio presidenziale citato dai media e Torrita ritengono che potrebbero esserci altre persone intrappolate sotto le macerie il presidente dell’Inps che non sarebbe successo dell’Ucraina avete ricevuto sufficiente attrezzature di difesa aerea jelinski alimentato la polemica sugli aiuti a chi è fintanto in Crimea la popolazione è stata svegliata intorno alle 4 del mattino da diverse forti esplosioni nei ...