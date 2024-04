Ultime Notizie Roma del 17-04-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno caccia russi per colpire Israele lira una minaccia di agire con una risposta potente e veloce per il minimo atto di aggressione sul proprio suolo a dichiararlo mentre si susseguono lesui tempi la portata di una potenziale rappresaglia di Israele è stato il presidente italiano intervenendo durante la parata annuale dell’esercito l’evento direttamente dagli scorsi anni non è stato trasmesso in diretta dalla TV di Stato Inoltre si è svolto in una caserma a nord della capitale aeronautica militare assolutamente pronta aspetta il comando del leader supremo per colpire gli obiettivi intanto gli Stati Uniti hanno dichiarato che imporranno nuove sanzioni e programma missilistico e dei droni dell’Iran dopo l’attacco del fine settimana ad Israele si aspettano che le ...