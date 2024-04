Ultime Notizie Roma del 17-04-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dal nostro territorio il primo piano la situazione in Medio Oriente andiamo a vedere anche leche arrivano prima ancora Andiamo in Italia torniamo in Italia intanto che arrivano gli ultimi aggiornamenti Sicilia voto di scambio e corruzione è stato sospeso il presidente della regione Carabinieri di Catania eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone tre esponenti politici funzionari comunali e imprenditori al primo turno delle comunali di Bari centro-sinistra si presenta / dopo l’annullamento delle primarie di qualche settimana fa Michele Laforgia si presenterà sostenuto dal Movimento 5 Stelle convenzione mentre Vito leccese tra candidato con l’appoggio di PD Verdi ...