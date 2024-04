Ultime Notizie Roma del 17-04-2024 ore 10 | 10

AFRICA/CONGO RD - Insicurezza endemica: dov’è lo Stato congolese” chiedono i Vescovi della della provincia episcopale di Bukavu - 2024-04-04 Nuovi attacchi dei jihadisti nell’est dove oltre 30.000 studenti non possono andare a scuola per l’insicurezza ASIA/LIBANO- Si vogliono riattizzare i conflitti settari in un Paese segnato ...fides

Continella (Bapr),puntiamo a fusione Sant'Angelo entro 2024 - La Banca Agricola Popolare di Ragusa punta a concludere la fusione con la Banca Popolare di Sant'Angelo, il cui cda ha accettato l'offerta vincolante di aggregazione dell'istituto ragusano, entro il 2 ...ansa

Ucraina, esplosioni e incendi in un aeroporto militare russo in Crimea. Bombe sulla regione di Sumy - CRIMEA BOMBED Powerful explosions occurred in the vicinity of a military airport in Dzhankoy, Crimea, followed by a massive fire with detonations, according to Russian media. Satellite imagery ...ilmattino